Звёзды «Барселоны» и «Валенсии» переезжают в Россию. В баскетболе такое возможно!

Сезон Единой лиги ВТБ начнётся совсем скоро – уже 30 сентября УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань», а ЦСКА выйдет на паркет «Мегаспорта» в матче с МБА. Пока, правда, по-прежнему непривычно говорить об УНИКСе как о чемпионе и не видеть Алексея Шведа среди главных претендентов на приз лучшему игроку чемпионата. Но таковы реалии.

Казанцы долгое время строили крепкую организацию уровня Евролиги. Бюджет, арена, тренерский штаб, состав игроков – всё это долгое время было на уровне. Не хватало одного шага. Того самого, чемпионского. И вот в прошлом плей-офф он наконец был сделан. Удастся ли сохранить титул ещё на сезон? Вопрос интересный. Собственно, на него и должен ответить сезон.

Предсезонные матчи позади, и уже понятно, что «Зенит» очень хочет вернуть себе утраченный титул. В Санкт-Петербурге очень продуктивно поработали в межсезонье на трансферном рынке.

Исмаэль Бако, УНИКС (27 лет, 208 см)

Исмаэль Бако Фото: vk.com/unicsbasket

Действующий чемпион явно готовится защитить титул и понимает, что сделать это будет крайне непросто. Казанцы потеряли двух лидеров – Винс Хантер и Георгий Жбанов не просто покинули клуб, но и синхронно отправились в стан главного конкурента. В «Зените» оба уже получили аналогичные роли и даже сошлись против бывшей команды в финале Кубка Кондрашина и Белова.

Один из главных новичков УНИКСа – 27-летний Исмаэль Бако. Он приехал в Казань, чтобы стать важным звеном трио Рейнольдс – Лабери — Бако, и уже начал доказывать свою состоятельность, эффектно (и эффективно) завершая пик-н-роллы и играя в защите.

В прошлом сезоне бельгиец играл за «Виртус» в Евролиге и показывал неплохую статистику, отметившись во всех играх сезона. Бако переезжает в УНИКС в расцвете сил и именно здесь может получить роль бóльшую, чем в предыдущих коллективах. И самое важное, что у него уже есть победный опыт – он выигрывал Кубок во Франции и Бельгии.

Мело Тримбл, ЦСКА (28 лет, 188 см)

Мело Тримбл Фото: vk.com/cskabasket

ЦСКА потерял за лето двух главных звёзд. Представить красно-синих без Николы Милутинова и Алексея Шведа по-прежнему непросто. Эта парочка набирала в четыре руки львиную долю очков. Но теперь их место займут другие исполнители.

В частности, Мело Тримбл, который как раз и приобретался на позицию Шведа. Защитник может быть как первым, так и вторым номером, меняясь позициями с другим лидером ЦСКА последних сезонов – Каспером Уэйром.

Тримбл к своим 28 годам успел поиграть во многих чемпионатах — в Австралии, Венесуэле, Испании, Турции и Китае. Именно поэтому у него не должно быть проблем с адаптацией в России и пониманием схем Эмила Райковича. К сожалению, в одном из предсезонных матчей Тримбл получил мышечное повреждение и пока на какое-то время выбыл из обоймы, но к началу сезона должен быть в строю.

Дмитрий Кулагин, УНИКС (31 год, 198 см)

Дмитрий Кулагин Фото: vk.com/unicsbasket

Дмитрий Кулагин в УНИКСе – хороший ответ на приобретение петербуржцами пары Жбанов – Хантер, которые были важной частью чемпионского состава. На место Хантера был приобретён Бако, а Жбанова способен заменить Кулагин. Но у Дмитрия есть ряд преимуществ. Он не только способен защищаться по всей площадке против любого защитника, но и может одинаково хорошо организовывать атаки для партнёров и создавать ситуации для собственных бросков.

Кулагин здорово проявил себя в очной встрече с «Зенитом» во время предсезонного турнира в Питере. Его самоотверженность вылилась в разбитую бровь и экстренное отправление в раздевалку. Но повреждение не остановило Кулагина, который вернулся в игру и почти перевернул матч, затянув «Зенит» в концовку своими попаданиями.

Кайл Курич, «Зенит» (34 года, 193 см)

Кайл Курич Фото: bc-zenit.com

Пожалуй, главное приобретение «Зенита». Кайл Курич едет в Петербург, где уже выступал пять лет назад. Он хорошо знает клуб и город, а также играл в «Барселоне» с главной звездой сине-бело-голубых – Томасом Эртелем.

Можно смотреть в паспорт и поднимать брови от возраста Курича, но все, кто видел предсезонные матчи, подтвердят – Кайл в великолепной форме и мгновенно стал одним из лидеров «Зенита». Одна только победа над «Эфесом» в Турции чего стоит. Тогда парни Хави Паскуаля проигрывали почти 20 очков к большому перерыву, однако яркое выступление Курича вдохновило петербуржцев на погоню и итоговую победу в основное время.

Боян Дублевич, «Зенит» (31 год, 205 см)

Боян Дублевич Фото: bc-zenit.com

Подписание Дублевича – настоящий шок для всех, кто внимательно следит за европейским баскетболом. С 2012 года он играл за «Валенсию», став там настоящей легендой. Игрок национальной команды Черногории олицетворял собой клуб, выступая с ним в Еврокубке и Евролиге. Два раза он побеждал в Еврокубке, побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Суперкубок Испании, дважды его признавали восходящей звездой Еврокубка, он получал титул MVP Суперкубка Испании, по два раза попадал в первые пятерки Лиги ACB и Еврокубка – как вам такое?

Теперь Боян – игрок «Зенита». Он приехал в клуб прямо по ходу сборов с чемпионата мира и сразу стал системообразующим игроком. Умение обыгрывать спиной к кольцу и здорово атаковать издали делает его грозным оружием в руках Хави Паскуаля, который, кажется, подходит к началу нового сезона куда более подготовленным, чем перед предыдущим розыгрышем.

Ненад Димитриевич, УНИКС (25 лет, 190 см)

Ненад Димитриевич Фото: vk.com/unicsbasket

Димитриевич – самый ценный игрок прошлого финала. Он невероятно преобразился в плей-офф, проведя его на космическом уровне в статусе главной звезды УНИКСа. Однако почему он здесь?

Нено в прошлом сезоне был в аренде. В Казань он приехал, имея контракт с «Валенсией». Казалось, после победы в Лиге ВТБ его обязательно заберёт кто-нибудь из Евролиги. Но Димитриевич выкупил свой контракт у «Валенсии» и полноценно подписался с УНИКСом. Вероятно, защитник сделал свой выбор ещё и потому, что в Казани остался главный тренер – Велимир Перасович. Его переход в прошлом сезоне был во многом обусловлен именно желанием поработать с таким именитым тренером.