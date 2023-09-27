«Парма» подписала контракт с чемпионом России по баскетболу 3х3

«Парма» объявила о подписании контракта с российским тяжёлым форвардом Дмитрием Чебуркиным.
«В этом сезоне российский тяжёлый форвард проводил предсезонную подготовку вместе с основной командой, и по решению тренерского штаба Дмитрий Чебуркин (26 лет, 200 см, 100 кг) будет защищать цвета нашего клуба в предстоящем сезоне. Контракт подписан по схеме «1+1», — сообщает пресс-служба пермского клуба.
«В первую очередь хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за предоставленную возможность. Действительно, таких переходов из профессионального баскетбола 3х3 в баскетбол 5х5 на моей памяти ещё не было. Благодаря 3х3 я приобрёл навыки и физическую силу, которые в дальнейшем мне помогут в выступлении за «ПАРМУ» в Единой лиге ВТБ. Играя в Суперлиге в «Химках», мне всегда было интересно попробовать свои силы в сильнейшей лиге страны. Несомненно, я рад тому, что буду выступать на самом высоком уровне. Ожидания от сезона самые положительные. Со своей стороны сделаю максимум, чтобы помочь команде достичь самых высоких результатов. С нетерпением жду начала первой игры!» — прокомментировал свой переход Чебуркин.
В баскетболе 3х3 Чебуркин представлял пермскую команду BIONORD PRO. На данный момент Дмитрий является чемпионом России, обладателем Кубка России и вице-чемпионом мирового тура. Также форвард имеет опыт выступления на международном уровне в составе сборной России по баскетболу 3х3.
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