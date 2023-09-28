Гомельский отреагировал на переход Лилларда в «Милуоки»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу перехода Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс».

«Стартовая пятёрка «Милуоки» стала сильнее: Лиллард, Бизли, Миддлтон, Адетокунбо и Лопес. Огневая мощь стала выше, вариативность в позиционном нападении тоже увеличилась. Ротация осталась на прежнем уровне. Потеря Холидэя может сказаться на плотности защиты, но не сильно. Думаю, что «Милуоки» остаётся одним из главных претендентов на титул», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, вчера стало известно, что Лиллард переезжает в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды.

Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара переходят в «Портленд». Также команда, расставшаяся с Лиллардом, получит незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.