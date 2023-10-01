Главный тренер «Руны» прокомментировал первую в истории победу в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган высказался по поводу победы в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ с «Автодором» (87:79).

«В первую очередь хотел бы поздравить игроков. Очень поздно собрались все вместе перед сезоном и до сих пор привыкаем друг к другу. Это не быстрый процесс, нам нужно какое-то время.

Но я очень рад, что в нашей команде собраны игроки с сильным характером. Также стоит отметить, что мы новички Единой лиги ВТБ. Здорово, что клуб поддерживает наши попытки выстроить командную игру», – приводит слова Эрдогана пресс-служба Единой лиги ВТБ.

6 октября «Руна» на выезде встретится с «Уралмашем». «Автодор» 5 октября примет на своей площадке МБА.