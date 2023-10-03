Эксперты выставили оценки «Портленду» за обмен Холидэя

Эксперты различных американских СМИ выставили свои оценки «Портленд Трэйл Блэйзерс» за обмен разыгрывающего Джру Холидэя в «Бостон Селтикс».
Оценки экспертов:
Зак Харпер (The Athletic): A-
Жасмин Уинбиш (CBS Sports): A
Рохан Надкарни (Sports Illustrated): A-
Кевин Пелтон (ESPN): A-
Аналитики отметили интригующую связку Уильямса и Эйтона, которая будет играть вместе в основе. Если включить то, что получили «Трэйл Блэйзерс» за Холидэя в сделку по Лилларду — то эксперты сообщают, что «Портленд» в конце концов крайне выгодно обменял свою суперзвезду. Также было подмечено, что команда получила диверсифицированный пакет из драфт-пиков от разных организаций, что снижает риски.
«Портленд» получил за Холидэя Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.