Эксперты выставили оценки «Портленду» за обмен Холидэя

Эксперты различных американских СМИ выставили свои оценки «Портленд Трэйл Блэйзерс» за обмен разыгрывающего Джру Холидэя в «Бостон Селтикс».

Оценки экспертов:

Зак Харпер (The Athletic): A-

Жасмин Уинбиш (CBS Sports): A

Рохан Надкарни (Sports Illustrated): A-

Кевин Пелтон (ESPN): A-

Аналитики отметили интригующую связку Уильямса и Эйтона, которая будет играть вместе в основе. Если включить то, что получили «Трэйл Блэйзерс» за Холидэя в сделку по Лилларду — то эксперты сообщают, что «Портленд» в конце концов крайне выгодно обменял свою суперзвезду. Также было подмечено, что команда получила диверсифицированный пакет из драфт-пиков от разных организаций, что снижает риски.

«Портленд» получил за Холидэя Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.