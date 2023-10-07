Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это бизнес». Тайлер Хирроу высказался о слухах про обмен

«Это бизнес». Тайлер Хирроу высказался о слухах про обмен
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу рассказал, как отнёсся к слухам о том, что он будет обменян в минувшее межсезонье.

«В конце концов, это бизнес. Я стараюсь всегда помнить об этом, принимая решения. Я играю в НБА, зарабатываю миллионы долларов, обеспечивая свою семью на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Хирроу журналист Купер Мурхед.

По сообщениям разных инсайдеров, «Майами» хотел обменять Хирроу в сделке по приобретению звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда. «Портленд Трэйл Блэйзерс» оказался не заинтересован в ещё одном молодом защитнике в команде и отправили Лилларда в «Милуоки Бакс».

В минувшем сезоне Тайлер в среднем набирал 20,1 очка 5,4 подбора и 4,2 результативные передачи.

Хирроу тренируется на базе команды по американскому футболу:

Чемпион НБА — о «Хит»:
Стивен Джексон рассказал об изнурительных тренировках в «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android