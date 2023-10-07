«Это бизнес». Тайлер Хирроу высказался о слухах про обмен

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу рассказал, как отнёсся к слухам о том, что он будет обменян в минувшее межсезонье.

«В конце концов, это бизнес. Я стараюсь всегда помнить об этом, принимая решения. Я играю в НБА, зарабатываю миллионы долларов, обеспечивая свою семью на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Хирроу журналист Купер Мурхед.

По сообщениям разных инсайдеров, «Майами» хотел обменять Хирроу в сделке по приобретению звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда. «Портленд Трэйл Блэйзерс» оказался не заинтересован в ещё одном молодом защитнике в команде и отправили Лилларда в «Милуоки Бакс».

В минувшем сезоне Тайлер в среднем набирал 20,1 очка 5,4 подбора и 4,2 результативные передачи.

Хирроу тренируется на базе команды по американскому футболу: