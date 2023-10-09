«Олимпиакос» лишился сразу трёх лидеров в начале сезона
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Греческий клуб «Олимпиакос» потерял сразу трёх лидеров на старте нового сезона.
Шакилл Маккиссик получил травму в матче 1-го тура Евролиги, а Люк Сикма и Найджел Уильямс-Госс — в стартовом матче Баскет-лиги с «Арисом».
Маккиссик получил ушиб мыщелка бедренной кости и повреждение сухожилия четырёхглавой мышцы. Ожидается, что он выбыл из строя на три-четыре недели. Сикма получил гематому левой гастрокнемической мышцы и выбыл из строя на две недели, а Уильямс-Госс также получил спазм мышцы левого бицепса, и его участие в игре с «Барселоной» теперь под вопросом.
«Олимпиакос» начал сезон с побед, завоевав Суперкубок Греции и дважды обыграв принципиальных соперников — «Панатинаикос».
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