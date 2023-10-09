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«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Встреча завершилась победой гостей из Нижнего Новгорода со счётом 67:61.

Нижегородцы более уверенно провели первую половину матча, заработав 15-очковый отрыв по ходу второй четверти и завершив её с преимуществом в 10 очков. В третьей четверти пермякам удалось сократить отставание, а в четвёртом отрезке счёт и вовсе сравнялся, но в концовке подопечные Зорана Лукича были более удачливы и одержали вторую победу подряд на старте нового сезона.

Самым результативным в состав победителей стал бывший игрок «Пармы», защитник Брайон Аллен, набравший 14 очков.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 октября 2023, понедельник. 17:30 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Окончен
61 : 67
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Платунов, Тучков, Чебуркин, Егоров
Пари Нижний Новгород: Коузи, Аллен, Ганькевич, Ганькевич, Апич, Чадов, Ивлев, Хвостов, Стребков, Беленицкий, Воронцевич, Бабурин
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