В «Пари НН» отреагировали на гостевую победу в матче с «Пармой»

Ассистент «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался по поводу победы команды в матче с «Пармой-Пари» (67:61).

«Мы знали, что в Перми играть всегда непросто. Здесь каждый раз собирается много зрителей и всегда сложно наладить коммуникацию со своей командой во время матча. Мы рады, что победили, это была сложная игра для нас. Первая половина сложилась более удачно, мы имели опыт прошлого года и знали, что даже лидерство «+10» после первой половины ещё ничего не значит.

Такой соперник, как «Парма», в любой момент может совершить камбэк при своих болельщиках. В прошлом году при крупном отставании выиграла «Парма», в этом году удача была на нашей стороне, мы выиграли этот матч», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги ВТБ.