Менеджер «Руны» Юхневич – о «Пари НН»: клуб сохранил костяк, всегда борется за каждый мяч

Генеральный менеджер московской «Руны» Сергей Юхневич поделился мнением насчёт предстоящей игры с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

«Какое впечатление производит «Пари НН»? Важно отметить, что это клуб, который сохраняет костяк команды на протяжении многих сезонов. Понятно, что какие то точечные изменения есть, но это команда, практически всегда показывающая хороший результат, борется за каждый мяч. И в целом стиль игры у нее очень агрессивный, поэтому игра будет максимально вязкой и тяжелой. Хотим показать хороший уровень и готовимся к очень серьезной борьбе.

В чём преимущества нашей команды? Мне очень тяжело это оценивать, поскольку я не знаю, что происходит внутри команды соперника. Но мы голодные до побед. Сейчас мы почувствовали, что такое победа, и не хотим останавливаться», – приводит слова Юхневича «Матч ТВ».