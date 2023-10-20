АСВЕЛ отправил в отставку главного тренера команды Ти Джея Паркера

Руководство французского АСВЕЛа приняло решение расстаться с главным тренером команды Ти Джеем Паркером после неудовлетворительных результатов на старте сезона. Обязанности главного тренера АСВЕЛа пока возьмут на себя помощники специалиста.

В чемпионате Франции клуб идёт в середине таблицы с четырьмя победами в семи играх, а в Евролиге сезон для французов начался с четырёх поражений кряду.

Отметим, что Паркер являлся главным тренером команды с 2020 года. В составе французского клуба Ти Джей становился чемпионом Франции в 2021 и в 2022 году. К тому же под руководством Паркера клуб выигрывал Кубок Франции в 2022 году.

Напомним, Ти Джей Паркер приходится младшим братом Тони Паркера, который является президентом АСВЕЛа и в прошлом был известным баскетболистом, выступавшим за «Сан-Антонио Спёрс».