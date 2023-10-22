«Они получат своё». Леброн Джеймс отреагировал на трэш-ток со стороны Брукса и Мэлоуна

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выпады в свой адрес со стороны ныне лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брука и главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна.

«Придёт время. Я не знаю, когда это время наступит. Сейчас это будет или потом. В любом случае они наверняка получат своё», — приводит слова Джеймса ESPN.

Брукс, будучи игроком «Мемфис Гриззлиз», во время серии минувшего плей-офф между командами позволил позволил себе нелестное высказывание в адрес Джеймса, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков».

Майк Мэлоун, в свою очередь, неоднократно выражал недовольством тем фактом, что СМИ уделяют больше внимания калифорнийскому коллективу, а не «Денверу».