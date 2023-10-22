«Это единственная мотивация». Леброн Джеймс рассказал о своих целях

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что возможность стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) до сих пор его мотивирует. Джеймс является четырёхкратным чемпионом лиги.

«Во-первых, я продолжаю думать о том, что это просто моя мотивация — быть настолько великим, насколько я могу, и закрепить за собой то, чего я хочу делать в своей карьере.

Я по-прежнему нацелен поднять над головой кубок Ларри О'Брайена — думаю об этом каждый день. Это один из четырёх лучших моментов в моей карьере — возможность поднять этот трофей. Это единственная мотивация», — приводит слова Джеймса Los Angeles Times.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: