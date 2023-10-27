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Дэмьен Лиллард в матче с «Филадельфией» набрал первые официальные очки за «Милуоки»

В данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт 26:19 в пользу хозяев.

Новоиспечённый разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард набрал первые официальные очки за новую команду. На четвёртой минуте матча Лиллард получил передачу от лёгкого форварда Криса Миддлтона и совершил удачный бросок со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который он заработает $ 48,78 млн. В нынешнем сезоне защитнику полагаются $ 45,64 млн. В 2025 году Лиллард предварительно должен стать свободным агентом.