Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэмьен Лиллард в матче с «Филадельфией» набрал первые официальные очки за «Милуоки»

Дэмьен Лиллард в матче с «Филадельфией» набрал первые официальные очки за «Милуоки»
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт 26:19 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев

Новоиспечённый разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард набрал первые официальные очки за новую команду. На четвёртой минуте матча Лиллард получил передачу от лёгкого форварда Криса Миддлтона и совершил удачный бросок со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который он заработает $ 48,78 млн. В нынешнем сезоне защитнику полагаются $ 45,64 млн. В 2025 году Лиллард предварительно должен стать свободным агентом.

Лиллард — в топе:
Мастера своего дела! Кто лучше всех исполняет штрафные броски в НБА?
Истории
Мастера своего дела! Кто лучше всех исполняет штрафные броски в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android