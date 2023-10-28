«Это потеря для ЦСКА». Станислав Ерёмин — о приостановлении карьеры Никиты Курбанова

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился мнением насчёт приостановления карьеры капитана московского ЦСКА Никиты Курбанова.

«Конечно, очень жаль. Потому что пауза в таком возрасте может тяжело сказаться на продолжении карьеры. Если это приостановка на месяц-два — это одно, если же до конца сезона, то тяжело будет возвращаться. Хотя есть хорошие примеры: тот же Фридзон после определённой паузы смог успешно вернуться. Многое тут зависит от здоровья и мотивации. Играть-то все любят, а вот заставить себя тренироваться, держать хорошую форму, тем более возвращаться после паузы, очень сложно.

Курбанов — стабильный и очень полезный для ЦСКА игрок. Думаю, что для армейцев это в любом случае определённая потеря. Наверное, причины приостановить карьеру были достаточно серьёзные. Потому что все хотят играть долго, зарабатывать хорошие деньги. И, разумеется, чтобы приостановить карьеру, нужны веские причины», – приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».