Французский легионер «Зенита» поделился ожиданиями от матча с УНИКСом в Единой лиге ВТБ

Французский форвард санкт-петербургского «Зенита» Адриен Моэрман рассказал, чего ждёт от встречи с казанским УНИКСом, которая пройдёт в рамках Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что УНИКС – отличная команда, они выиграли чемпионат в прошлом году. Нас ждет сложный матч. Мы рады сыграть с ними, но нужно будет не дать разыграться их звездам вроде Рэйнольдса и Димитриевича. Нам понадобится поддержка всех наших болельщиков, чтобы они дали нам свою энергию и помогли победить соперника», – приводит слова Моэрмана официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, «Зенит» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ обыграл «Самару» (84:76), «Астану» (78:69), МБА (85:74) и «Енисей» (80:77).

Напомним, матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт сегодня в 16:00 мск.