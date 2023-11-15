Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома-Сити» разгромила «Сан-Антонио», Вембаньяма получил первый технический фол в НБА

«Оклахома-Сити» разгромила «Сан-Антонио», Вембаньяма получил первый технический фол в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, в Оклахома-Сити (США) на арене «Чизпик Энерджи» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, где сошлись «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 123:87.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 87
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Гидди - 18, Уильямс - 11, Холмгрен - 9, Уоллес - 9, Уильямс - 9, Джо - 8, Мицич - 8, Дорт - 6, Уотерс III - 6, Манн - 5, Уильямс - 3, Уиггинс - 3, Дав. Бертанс, Покушевски
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 13, Шампани - 13, Васселл - 12, Брэнэм - 11, Сохан - 9, Вембаньяма - 8, Осман - 6, Бэсси - 6, Макдермотт - 5, Грэм - 4, Барлоу

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер. На его счету сегодня 28 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Джош Гидди, завершивший матч с 18 очками, семью отскоками и семью ассистами.

В составе «Спёрс» никто не смог преодолеть планку 13 очков. Из примечательных событий стоит упомянуть, что первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма заработал свой первый технический фол в НБА за то, что сильно стукнул мячом по площадке. Француз закончил матч с 8 очками (4 из 15 точных попаданий) и 14 подборами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android