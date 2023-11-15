«Оклахома-Сити» разгромила «Сан-Антонио», Вембаньяма получил первый технический фол в НБА

Сегодня, 15 ноября, в Оклахома-Сити (США) на арене «Чизпик Энерджи» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, где сошлись «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 123:87.

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер. На его счету сегодня 28 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Джош Гидди, завершивший матч с 18 очками, семью отскоками и семью ассистами.

В составе «Спёрс» никто не смог преодолеть планку 13 очков. Из примечательных событий стоит упомянуть, что первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма заработал свой первый технический фол в НБА за то, что сильно стукнул мячом по площадке. Француз закончил матч с 8 очками (4 из 15 точных попаданий) и 14 подборами.

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