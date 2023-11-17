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Тренер УНИКСа Перасович назвал команду-открытие Единой лиги ВТБ

Тренер УНИКСа Перасович назвал команду-открытие Единой лиги ВТБ
Велимир Перасович
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча с красноярским «Енисеем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Енисей» – команда-открытие текущего чемпионата Единой лиги ВТБ. Наши соперники показывают отличный баскетбол. Их легионеры Ксавье Ратан-Мэйз и Мартин демонстрируют игру высокого уровня. К предстоящему туру в активе УНИКСа и «Енисея» по семь побед. Поэтому нас ожидает борьба за вторую строчку турнирной таблицы. Мы готовимся к тяжёлому матчу», – приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Команда из Казани в финале прошлого сезона обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Не начался
Енисей
Красноярский край, Россия
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