Тренер УНИКСа Перасович назвал команду-открытие Единой лиги ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча с красноярским «Енисеем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Енисей» – команда-открытие текущего чемпионата Единой лиги ВТБ. Наши соперники показывают отличный баскетбол. Их легионеры Ксавье Ратан-Мэйз и Мартин демонстрируют игру высокого уровня. К предстоящему туру в активе УНИКСа и «Енисея» по семь побед. Поэтому нас ожидает борьба за вторую строчку турнирной таблицы. Мы готовимся к тяжёлому матчу», – приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Команда из Казани в финале прошлого сезона обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.