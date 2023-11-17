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Сергей Елевич сообщил, что «Руна» должна навязать борьбу ЦСКА в ближайшем очном матче

Сергей Елевич сообщил, что «Руна» должна навязать борьбу ЦСКА в ближайшем очном матче
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился ожиданиями от игры московских команд: ЦСКА и «Руны» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Хотелось бы увидеть в этом матче упорную борьбу. И думаю, что именно так здесь и будет. У «Руны» очень приличный состав, команда показывает хорошую игру, матч проходит на её домашней арене. Так что она должна навязать борьбу армейцам, и, возможно, ЦСКА придётся очень непросто. Хотя я отдаю в этом матче предпочтение ЦСКА. И по опыту, и по всем игровым компонентам, и по той причине, что, если армейцы вдруг проиграют сейчас «Руне», два поражения подряд для них многовато будет. Но, повторюсь, борьба ожидается очень серьёзная», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Руной» и ЦСКА пройдёт 18 ноября в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
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