Сергей Елевич сообщил, что «Руна» должна навязать борьбу ЦСКА в ближайшем очном матче

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился ожиданиями от игры московских команд: ЦСКА и «Руны» в Единой лиге ВТБ.

«Хотелось бы увидеть в этом матче упорную борьбу. И думаю, что именно так здесь и будет. У «Руны» очень приличный состав, команда показывает хорошую игру, матч проходит на её домашней арене. Так что она должна навязать борьбу армейцам, и, возможно, ЦСКА придётся очень непросто. Хотя я отдаю в этом матче предпочтение ЦСКА. И по опыту, и по всем игровым компонентам, и по той причине, что, если армейцы вдруг проиграют сейчас «Руне», два поражения подряд для них многовато будет. Но, повторюсь, борьба ожидается очень серьёзная», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Руной» и ЦСКА пройдёт 18 ноября в 16:00 мск.