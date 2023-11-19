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Холмгрен оценил результативность Гилджес-Александера в матче с «Голден Стэйт»

Холмгрен оценил результативность Гилджес-Александера в матче с «Голден Стэйт»
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер»» Чет Холмгрен высказался об игре своего одноклубника Шея Гилджес-Александера в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (130:123 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Канадский защитник стал самым результативным игроком минувшей встречи.

«Когда один из ваших лучших защитников является одним из ваших лучших бомбардиров, это здорово», – заявил Холмгрен на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках него местный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» сыграл против «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 130:123. В их составе самым результативным игроком стал защитник Шей Гилджес-Александер, который набрал 40 очков.

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