Холмгрен оценил результативность Гилджес-Александера в матче с «Голден Стэйт»

Центровой «Оклахома-Сити Тандер»» Чет Холмгрен высказался об игре своего одноклубника Шея Гилджес-Александера в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (130:123 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Канадский защитник стал самым результативным игроком минувшей встречи.

«Когда один из ваших лучших защитников является одним из ваших лучших бомбардиров, это здорово», – заявил Холмгрен на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках него местный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» сыграл против «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 130:123. В их составе самым результативным игроком стал защитник Шей Гилджес-Александер, который набрал 40 очков.