Джерси Вембаньямы, в которой он дебютировал в НБА, продана за $ 762 тыс.
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Майка новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы была продана на аукционе за $ 762 тыс. Изначально ожидалось, что джерси будет продано за $ 80-120 тыс.
Напомним, вчера, 21 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 124:99.
Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал форвард Келдон Джонсон. Он набрал 22 очка, совершил 10 подборов и отдал пять передач. Форвард Джеди Осман отметился 17 очками, пятью подборами и одной передачей. На счету французского центрового и новичка Виктора Вембаньямы девять очков, четыре передачи и три подбора.
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
99 : 124
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Осман - 17, Коллинс - 12, Джонс - 11, Брэнэм - 10, Вембаньяма - 9, Сохан - 8, Шампани - 5, Макдермотт - 3, Бэсси - 2, Грэм, Райс, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Леонард - 21, Тайс - 19, Пауэлл - 19, Харден - 13, Уэстбрук - 10, Зубац - 8, Хиланд - 3, Диабате - 3, Коффи, Мэнн, Такер
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