Джерси Вембаньямы, в которой он дебютировал в НБА, продана за $ 762 тыс.

Майка новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы была продана на аукционе за $ 762 тыс. Изначально ожидалось, что джерси будет продано за $ 80-120 тыс.

Напомним, вчера, 21 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 124:99.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал форвард Келдон Джонсон. Он набрал 22 очка, совершил 10 подборов и отдал пять передач. Форвард Джеди Осман отметился 17 очками, пятью подборами и одной передачей. На счету французского центрового и новичка Виктора Вембаньямы девять очков, четыре передачи и три подбора.