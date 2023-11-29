Источник: Си Джей Брайс близок к возвращению в строй

Атакующий защитник «Пармы» Си Джей Брайс подходит к моменту возвращения на площадку после того, как получил повреждение колена, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Баскетболист получил травму в матче с «Зенитом», состоявшийся 8 ноября. Несмотря на опасения, что игрок может пропустить значительное количество времени, сообщается, что он сможет помочь своей команде уже в декабре.

В нынешнем сезоне Брайс в среднем набирает 13,9 очка, 3,5 подбора и 2,9 результативных передач.

«Парма» занимает 11 место в Единой лиге, одержав пять побед и потерпев восемь поражений. После матча с петербургской командой, в ноябре пермский коллектив, без одного из своих лидеров, смог выиграть две игры из четырёх.