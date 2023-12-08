«Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в финал внутрисезнного турнира НБА

«Индиана Пэйсерс» выиграла у «Милуоки Бакс» со счётом 128:119 в полуфинале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации. Игра прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Самым результативным игроком у победителей стал защитник Тайриз Халибёртон, набравший 27 очков. Также он отдал 15 передач и сделал семь подборов. На счету центрового «Индианы» Майлза Тёрнера 26 очков, 10 подборов и четыре блок-шота, у Оби Топпина — 14 очков и шесть подборов, у Айзея Джексона — 11 и шесть подборов, у Брюса Брауна — 10. Ти Джей Макконнелл и Беннедикт Матурин набрали по девять очков. Последний также сделал шесть подборов.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Он набрал 37 очков и сделал 10 подборов. Дэмьен Лиллард набрал 24 очка, сделал семь подборов и отдал семь передач. На счету Криса Миддлтона 20 очков и семь подборов. У Брука Лопеса 18 очков и шесть подборов. Ещё четыре игрока «Милуоки» набрали от четырёх до семи очков.

«Индиана Пэйсерс» вышла в финал внутрисезонного турнира НБА. В решающем матче команда сыграет с победителем другого полуфинала «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс».