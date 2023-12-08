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«Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в финал внутрисезнного турнира НБА

«Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в финал внутрисезнного турнира НБА
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«Индиана Пэйсерс» выиграла у «Милуоки Бакс» со счётом 128:119 в полуфинале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации. Игра прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком у победителей стал защитник Тайриз Халибёртон, набравший 27 очков. Также он отдал 15 передач и сделал семь подборов. На счету центрового «Индианы» Майлза Тёрнера 26 очков, 10 подборов и четыре блок-шота, у Оби Топпина — 14 очков и шесть подборов, у Айзея Джексона — 11 и шесть подборов, у Брюса Брауна — 10. Ти Джей Макконнелл и Беннедикт Матурин набрали по девять очков. Последний также сделал шесть подборов.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Он набрал 37 очков и сделал 10 подборов. Дэмьен Лиллард набрал 24 очка, сделал семь подборов и отдал семь передач. На счету Криса Миддлтона 20 очков и семь подборов. У Брука Лопеса 18 очков и шесть подборов. Ещё четыре игрока «Милуоки» набрали от четырёх до семи очков.

«Индиана Пэйсерс» вышла в финал внутрисезонного турнира НБА. В решающем матче команда сыграет с победителем другого полуфинала «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 01:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 128
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лиллард - 24, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Бисли - 7, Боучэмп - 5, Портис - 4, Пэйн - 4, Ливингстон, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 27, Тёрнер - 26, Топпин - 14, Джексон - 11, Браун - 10, Матурин - 9, Макконнелл - 9, Нембард - 8, Хилд - 8, Несмит - 6, Уокер, Нвора, Шиппард, Чьебв
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