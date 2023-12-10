Заслуженный тренер России Елевич поделился мнением о шансах команд в матче ЦСКА — «Зенит»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился ожиданиями от матча между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», который пройдёт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«С нетерпением жду этой игры. Мне кажется, что она будет самым топовым матчем за последнее время. “Зенит”, уверен, приложит максимум усилий, чтобы обыграть ЦСКА на площадке армейцев. Но у армейцев пока только одно поражение в этом сезоне. В предстоящем матче жду очень интересной игры. Не вижу здесь фаворита.

Когда “Зенит” в первом круге уступил ЦСКА, у команды Паскуаля еще не было слаженной игры. Но сейчас ему уже удалось этого добиться. То есть он нащупал нити, благодаря которым, ему удается грамотно управлять командой. В ЦСКА же главный тренер Эмил Райкович как-то сразу смог подобрать нужные ключи в этом сезоне, и все у армейцев идет по их плану. Ну, а в предстоящем матче будет равная, очень упорная игра. И кто здесь победит, сложно предсказать», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Отметим, что на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы проиграл лишь в одном матче из 15 сыгранных в регулярном чемпионате турнира. В свою очередь «Зенит» занимает вторую строчку в таблице Единой лиги ВТБ, команда победила в семи матчах кряду.

Напомним, что ЦСКА ранее обыграл «Зенит» на выезде в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со счётом 80:76. Матч между командами состоится сегодня, 10 декабря, в 13:30 мск.