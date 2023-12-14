Йовица Арсич: «Локомотив» выиграл заслуженно, но я горжусь «Енисеем»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич подвёл итоги матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Поздравления “Локомотиву”, они выиграли заслуженно. Тем не менее, я горжусь своей командой, тем, насколько самоотверженно мы бились. К сожалению, порой мы принимали не самые верные решения, особенно в концовке. Именно эти эпизоды в итоге и предопределили наше поражение. Например, в конце 4-й четверти при равном счете у нас было владение – но что случилось, то случилось. Наша турнирная задача не меняется – выиграть каждую следующую игру и стараться каждый раз показывать еще более качественный баскетбол, чем до этого», – приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл «Енисей» в овертайме со счётом 90:83. Самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт, который набрал за «Локомотив-Кубань» 27 очков.

На данный момент «Енисей» занимает в турнирной таблице Единой лиги ВТБ пятое место, уступая «Локомотиву-Кубань» в одну победу – 10-7 против 11-6 у клуба из Краснодара.