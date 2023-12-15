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Окаро Уайт — о победе в матче с «Енисеем»: тренер потребовал прекратить спорить с судьями

Окаро Уайт — о победе в матче с «Енисеем»: тренер потребовал прекратить спорить с судьями
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт высказался о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Напомним, встреча закончилась в овертайме со счётом 90:83. По словам Уайта, главный тренер команды Александр Секулич во время перерыва попросил своих подопечных перестать тратить силы на разговоры с судьями, чтобы сосредоточиться на игре.

«Что сказал тренер в большом перерыве? А что он сказал-то… Понимаете, обычно я слушаю тренера, стараюсь вникать в то, что он говорит. Но при этом ещё идёт внутренняя работа – я стараюсь собраться с мыслями, привести себя в порядок. Хотя вспомнил! Он говорил, что мы должны играть жёстче. «Енисей» поначалу играл в более плотный контакт, чем мы. А мы слишком много сил тратили на апелляции к судьям. Тренер потребовал прекратить это. И вместо этого как следует бороться за подборы, потому что соперник в первой половине создал своё преимущество как раз благодаря подборам», – приводит слова Уайта пресс-служба «Локомотива-Кубань».

В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» сыграет с «Уралмашем». Встреча пройдёт 21 декабря в Краснодаре. Начало игры – в 20:00 мск.

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