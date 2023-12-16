Исмаэль Бако рассказал, кем хочет видеть себя через 10 лет

Форвард баскетбольного клуба УНИКС, бельгиец Исмаэль Бако высказался о том, кем хотел бы видеть себя после завершения профессиональной карьеры.

«В детстве я хотел стать баскетболистом — ничего особенного. Кем вижу себя через 10 лет? Наверно, буду тренером по йоге», — сказал Бако в интервью пресс-службе БК УНИКС.

Исмаэлю Бако 28 лет. Бельгиец начал профессиональную карьеру в 2012 году на родине и выступал за такие команды как АСВЕЛ (Франция) и «Виртус Болонья» (Италия).

В настоящий момент, после 15 игр, УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Возглавляет таблицу московский ЦСКА. Следующий матч команда из Казани проведёт в понедельник, 18 декабря, когда сыграет с «Уралмашем». Начало – в 17:15 мск.