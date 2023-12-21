Керр: наши болельщики встретят Пула бурными овациями

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, как болельщики команды отреагируют на Джордана Пула во время домашнего матча с «Вашингтон Уизардс», который состоится 23 декабря.

«Во-первых, я рад за него, потому что знаю, что наши болельщики встретят его бурными овациями. И он этого заслуживает. Он чемпион. Без Джордана мы не выиграли бы тот чемпионат. Он сыграл здесь огромную роль. Он невероятная история успеха, 28-й выбор на драфте. «Он проделал столько огромной работы и превратил себя в того игрока, которым он стал. Наши болельщики признают всё это, как и все наши игроки и тренеры, поэтому мы с распростёртыми объятиями встретим Джордана в пятницу и будем рады его видеть», — приводит слова Керра Sportskeeda.