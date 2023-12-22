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Швед оформил дабл-дабл в матче китайской лиги

Швед оформил дабл-дабл в матче китайской лиги
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Сегодня, 22 декабря, прошёл очередной матч чемпионата Китая, в котором «Шаньси Лунгс» дома нанёс поражение «Нанкин Манки Кингз» (123:117).

Российский разыгрывающий хозяев Алексей Швед оформил в этой встрече дабл-дабл, записав на свой счёт 13 очков и 11 передач. Также россиянин сделал в этом матче шесть подборов.

На данный момент «Шаньси» занимает девятое место в китайской лиге, имея 52,6% побед после 19 матчей.

Напомним, Швед подписал контракт с «Лунгс» в октябре. Об уходе баскетболиста из ЦСКА стало известно в начале августа этого года. Швед представлял армейский клуб с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

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