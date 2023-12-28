Стоит ли таких игроков, как Леброн Джеймс, включать в Зал славы ещё во время их карьеры?

Ещё 10 лет назад Леброн Джеймс достиг того наследия, которое ему обеспечило место в Зале славы. Можно сказать, что за 21 неполный сезон в лиге Король наработал на две-три карьеры, достойные такого высокого звания.

На днях Леброн в своих социальных сетях задал вопрос о правилах включения в Зал славы.

«Почему игроки должны закончить карьеру, прежде чем попасть в Зал славы? У тренеров, например, нет такого условия, им оказывают все почести ещё пока они работают. Я просто хочу понять, в чём разница, почему правила разные?» — недоумевает Леброн в соцсетях.

По правилам, баскетболисты могут быть включены в Зал славы только через три года после завершения профессиональной карьеры. Такие же критерии применялись и к тренерам, но исключением стал Грег Попович, карьера которого была увековечена на последней церемонии.

Стоит ли особо легендарных баскетболистов включать в Зал славы, пока они ещё играют? Хотим знать ваше мнение.