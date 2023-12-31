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Серб Василие Пушица расторг контракт с «Автодором»

Серб Василие Пушица расторг контракт с «Автодором»
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Сербский баскетболист Василие Пушица и саратовский «Автодор» достигли соглашения о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Отметим, что 28-летний защитник прибыл в «Автодор» в конце сентября 2023 года. Сербский игрок провёл 18 матчей, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 2,1 подбора и две передачи.

Напомним, «Автодор» занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда провела 19 матчей в регулярном чемпионате, закончив восемь из них победой, проиграв при этом 11 матчей.

«Автодор» в последнем матче 2023 года победил казахстанскую «Астану» со счётом 84:75. Пушица набрал в этом матче 12 очков, реализовав четыре из шести бросков с игры, собрав четыре подбора и отдав три результативные передачи.

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