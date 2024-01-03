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Алексей Швед коротко объяснил, почему не остался в России, опровергнув все слухи

Алексей Швед коротко объяснил, почему не остался в России, опровергнув все слухи
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Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед ответил на вопрос о переходе в чемпионат Китая, опровергнув информацию, что клубы Единой лиги ВТБ не смогли подписать его из-за высоких требований по заработной плате.

«Почему не остался в России? Никто из России мне не звонил и ничего не предлагал. Ничего. Я слышал историю, что ни у кого из команд не оказалось достаточно денег, чтобы предложить мне остаться в России, но, на самом деле, никто со мной даже не связывался, о деньгах и новом контракте даже речи не было», — приводит слова Шведа Mozzart Sport.

Напомним, по окончанию прошлого сезона Алексей Швед покинул московский ЦСКА в связи с истечением контракта. В межсезонье будущее игрока активно обсуждалось, его ждали в нескольких клубах Евролиги, но он принял решение подписать контракт с командой из чемпионата Китая.

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