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Кто на данный момент заслуживает награду «Новичок сезона» в НБА?

Кто на данный момент заслуживает награду «Новичок сезона» в НБА?
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Приближается экватор регулярного сезона, и уже сформировались чёткие претенденты на индивидуальные награды.

Говоря о звании «Новичок года», многие предполагали, что за эту награду будут бороться два человека — Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен. Так и происходит, но ситуации у двух молодых игроков очень разные.

Холмгрен отлично вписался в сформированную команду, которая занимает второе место в Западной конференции. Чет в среднем набирает 17,4 очка и 7,5 подбора.

Вембаньяма, в свою очередь, чаще показывает яркие индивидуальные перформансы и зачастую является лидером своей команды. Но это всё происходит с учётом того, что «Сан-Антонио Спёрс» является одной из худших команд в лиге. Виктор идёт с цифрами 19,2 очка и 10,1 подбора.

Кто больше заслуживает статуэтку по итогам сезона? Хотим знать ваше мнение.

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