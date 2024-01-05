Кто на данный момент заслуживает награду «Новичок сезона» в НБА?

Приближается экватор регулярного сезона, и уже сформировались чёткие претенденты на индивидуальные награды.

Говоря о звании «Новичок года», многие предполагали, что за эту награду будут бороться два человека — Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен. Так и происходит, но ситуации у двух молодых игроков очень разные.

Холмгрен отлично вписался в сформированную команду, которая занимает второе место в Западной конференции. Чет в среднем набирает 17,4 очка и 7,5 подбора.

Вембаньяма, в свою очередь, чаще показывает яркие индивидуальные перформансы и зачастую является лидером своей команды. Но это всё происходит с учётом того, что «Сан-Антонио Спёрс» является одной из худших команд в лиге. Виктор идёт с цифрами 19,2 очка и 10,1 подбора.

Кто больше заслуживает статуэтку по итогам сезона? Хотим знать ваше мнение.