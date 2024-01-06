Тренер, пропавшего баскетболиста «Барнаула»: не верю, что он мог сам упасть с моста

Александр Авдеев, являющийся первым тренером баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова, который пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря, высказался о том, что МВД России сообщило, что игрок упал в реку Енисей с моста.

«Он психически очень устойчивый человек, это же с детства все видно. Ну травма колена, он восстановился бы и дальше играл. Когда написали, что он упал с моста… он не мог так сделать. Я так чувствую, я все таки его детский тренер.

Когда дети выпускаются от нас, мы следим за их жизнью дальнейшей, общаемся, два три раза в год списываемся со всеми воспитанниками. Мы за всех игроков переживаем. Есть такое понятие, как «спортивный папа». Не мог он этого сделать сам, я не верю», – приводит слова Авдеева NGS.24

20-летний Антон Петухов является воспитанником «Енисея» и ЦСКА. Петухов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба Петухов стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Петухов перешёл в «Барнаул» летом 2023 года вместе с тренером дубля красно-синих Александром Герасимовым.