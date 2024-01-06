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Стали известны новые подробности поисков пропавшего игрока «Барнаула»

Стали известны новые подробности поисков пропавшего игрока «Барнаула»
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Поисковая организация «Поиск пропавших детей» сообщила подробности поисков 20-летнего форварда «Барнаула» Антона Петухова, пропавшего в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря.

«Поиски продолжаются. В работе задействован один подводный дрон. Так как работаем совместно с полицией и спасателями, территория обследования разделена, и для отработки нашей части задач этого достаточно.

Сейчас мы в режиме ожидания новых вводных от полиции. И как только появится необходимость, волонтёры готовы снова выйти на поиск. Оборудование и люди для этого есть. Со своей стороны сегодня дополнительно выехали на Октябрьский мост, чтобы осмотреть место и возможную траекторию падения Антона Петухова. Эта информация также будет передана в работу полиции», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Напомним, ранее стало известно, что баскетболист упал с моста в реку Енисей.

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