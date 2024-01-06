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Вероятный 1-й номер драфта–2025 Флэгг набрал 23 очка и 9 блоков в матче старшеклассников

Вероятный 1-й номер драфта–2025 Флэгг набрал 23 очка и 9 блоков в матче старшеклассников
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Один из самых известных школьников США на данный момент, претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купер Флэгг принял участие в очередном школьном матче.

Так, на днях его команда в рамках The Maine Event сыграла с Гонзагой. В этой игре Флэгг, выступающий на позиции форварда, отметился 23 набранными очками, 10 подборами, девятью блок-шотами и пятью результативными передачами.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что коллектив Флэгга в итоге одержал разгромную победу со счётом 93:51. Минувшим летом Купер решил, что хочет попасть в НБА на год раньше, потому будет доступен для выбора на драфте уже в 2025 году, а не в 2026-м, как предполагалось изначально.

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