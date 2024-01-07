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Лиллард в последних четырёх матчах попадает 35% бросков с игры и 16% трёхочковых

Лиллард в последних четырёх матчах попадает 35% бросков с игры и 16% трёхочковых
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Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 108:112.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лиллард в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 18 очков (5 из 16 с игры, 1 из 8 трёхочковых), сделав восемь результативных передач, два подбора и два перехвата. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «-11».

Примечательно, что в последних четырёх играх Лиллард реализует броски с игры с процентом 34,8, где трёхочковые — 16,1%. Более того, за этот промежуток «Милуоки» одержал лишь одну победу и потерпел три поражения.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 21, Грин - 16, Грин - 16, Ванвлит - 14, Смит II - 14, Уитмор - 12, Холидей - 11, Томпсон - 4, Тэйт - 4, Ландейл, Баллок, Марьянович
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 48, Лиллард - 18, Миддлтон - 10, Коннотон - 9, Лопес - 7, Портис - 6, Боучэмп - 5, Бисли - 3, Пэйн - 1, Джексон - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
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