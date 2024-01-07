Лиллард в последних четырёх матчах попадает 35% бросков с игры и 16% трёхочковых

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 108:112.

Лиллард в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 18 очков (5 из 16 с игры, 1 из 8 трёхочковых), сделав восемь результативных передач, два подбора и два перехвата. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «-11».

Примечательно, что в последних четырёх играх Лиллард реализует броски с игры с процентом 34,8, где трёхочковые — 16,1%. Более того, за этот промежуток «Милуоки» одержал лишь одну победу и потерпел три поражения.