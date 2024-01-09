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Назван очередной клуб из Западной конференции, проявляющий интерес к Сиакаму

Назван очередной клуб из Западной конференции, проявляющий интерес к Сиакаму
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Руководство «Даллас Маверикс» рассчитывает улучшить позицию тяжёлого форварда и присматривается к четвёртому номеру «Торонто Рэпторс» Паскалю Сиакаму. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания во время одного из шоу.

Ранее сообщалось об интересе к Сиакаму со стороны «Сакраменто Кингз». Шэмс Чарания рассказал следующее: «Как мне сказали, «Рэпторс» и «Кингз» вели активные переговоры по поводу обмена Паскаля Сиакама. У «Кингз» также был задействован Харрисон Барнс».

В нынешнем сезоне Сиакам принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 22,1 очка, 6,5 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 52,3, трёхочковых — 29,7. У Барнса в среднем 11,4 очка, три подбора и 1,3 передачи в течение 35 игр.

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