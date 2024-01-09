Журналист рассказал, почему Шрёдер недоволен своим положением дел в «Торонто»

Североамериканский журналист и обозреватель Sportsnet.ca Майкл Грейндж в своём последнем материале рассказал, что немецкий разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Деннис Шрёдер недоволен своим положением дел в клубе из Канады. В частности, Шрёдер не в восторге от предоставленной ему роли запасного игрока.

«По словам источников, Шрёдер был не совсем доволен решением убрать его со скамейки запасных перед обменом [Иммануэля Куикли]. Одной из причин, по которой прошлым летом он подписал контракт с «Рэпторс» на правах свободного агента, была перспектива иметь «собственную команду» после ухода со скамейки запасных в «Лос-Анджелес Лейкерс» в прошлом сезоне и «Бостон Селтикс» — в позапрошлом», — приводит слова Грейнджа Sportsnet.ca.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 14,6 очка, 6,8 результативные передачи и 2,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,8, трёхочковых — 34,8. В июле 2023 года Шрёдер заключил с «Торонто» двухлетний контракт на общую сумму в размере $ 25,43 млн.