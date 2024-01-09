Вембаньяма эмоционально покинул площадку после поражения «Кливленду»

В Сети появилось видео, на котором видно, как французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма эмоционально покидает площадку после поражения в матче Национальной баскетбольной лиги с «Кливленд Кавальерс» (115:117).

Вембаньяма эмоционально покидает площадку после поражения:

Напомним, игра «Кливленда» с «Сан-Антонио» состоялась 7 января. Встреча прошла в упорной борьбе, но в конечном итоге «Спёрс» потерпели поражение. Вембаньяма стал самым результативным игроком команды, заработав 24 очка и 10 подборов.

Команда Поповича идёт на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе пять побед при 30 поражениях. Что касается «Кливленда», то он идёт шестым на Востоке — 21 победа, 15 поражений.