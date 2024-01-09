Кевин Гарнетт: Уилт Чемберлен издевался над Биллом Расселлом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, что знаменитый игрок Уилт Чемберлен пренебрежительно относился к Биллу Расселлу и позволял себе издеваться над ним во время матчей.

Недавно Кевин Гарнетт в своих социальных сетях поделился видеороликом одного из их матчей. В ролике слышно, как диктор критикует Расселла за то, что тот позволил Чемберлену легко забить. Судя по добавленному эмодзи, Гарнетт, похоже, был озадачен защитными действиями игроков 1960-х годов.

«Уилт Чемберлен издевался над Биллом Расселлом», — сказал Гарнетт.

Сам Гарнетт за свою карьеру завоевал одно чемпионство, одну статуэтку MVP, однажды признавался «Лучшим оборонительным игроком» 2008 года. Также у него семь попаданий в символическую сборную по итогам сезона и 10 участий в Матче всех звёзд.