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«Самара» переиграла «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» переиграла «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Самара» принимала екатеринбургский «Уралмаш». Встреча закончилась победой самарского клуба со счётом 68:64.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева действовали удачнее в первой половине и к большому перерыву вели в счёте с преимуществом в семь очков, но по итогам третьего отрезка гости смогли выйти вперёд. В четвёртой четверти самарцы смогли быстро добиться небольшого отрыва, который помог им добиться победы.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон, на счету которого 12 очков и пять результативных передач.

«Самара» одержала 11-ю победу в 21 матче текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Уралмаша» 10 побед и 11 поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 января 2024, среда. 19:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
68 : 64
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: Роберсон - 12, Далтон - 11, Хоукинс - 10, Ребич - 8, Томпсон - 8, М. Кулагин - 5, Загорац - 5, Гудумак - 4, Платонов - 3, Умрихин - 2, Зверев, Викторов
Уралмаш: Эллис - 15, Уиттакер - 11, Нэльсон - 10, Нэвелс - 9, Писклов - 8, Новиков - 5, Даглас - 4, Захаров - 2, Глазунов, Пынько, Балашов, Михеев
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