«Самара» переиграла «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Самара» принимала екатеринбургский «Уралмаш». Встреча закончилась победой самарского клуба со счётом 68:64.

Хозяева действовали удачнее в первой половине и к большому перерыву вели в счёте с преимуществом в семь очков, но по итогам третьего отрезка гости смогли выйти вперёд. В четвёртой четверти самарцы смогли быстро добиться небольшого отрыва, который помог им добиться победы.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон, на счету которого 12 очков и пять результативных передач.

«Самара» одержала 11-ю победу в 21 матче текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Уралмаша» 10 побед и 11 поражений.