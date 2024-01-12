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Один из лидеров «Фенербахче» получил травму и не поможет клубу в Евролиге

Один из лидеров «Фенербахче» получил травму и не поможет клубу в Евролиге
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Один из лидеров турецкого «Фенербахче» Найджел Хэйс получил травму и не поможет команде на протяжении трёх-четырёх недель. Об этом сообщает Eurohoops. До того как баскетболист получил травму, он не пропустил ни одной игры в Евролиге.

Напомним, что в декабре «Фенербахче» уволил с поста главного тренера Димитриса Итудиса, который ранее работал в московском ЦСКА. Ему на смену пришёл бывший специалист каталонской «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс. После того как литовский тренер возглавил клуб из Стамбула, команда проиграла лишь в одном матче Евролиги из восьми сыгранных.

На данный момент «Фенербахче» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. Команда победила в 13 матчах, имея при этом восемь поражений в активе.

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