Домантас Сабонис повторил рекорд для центровых в НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 64:61 в пользу «Сакраменто».

Центровой, один из лидеров «Сакраменто» Домантас Сабонис в первой четверти отдал восемь результативных передач. Как сообщает аккаунт StatMamba в социальных сетях, Сабонис повторил рекорд центровых в НБА по количеству передач за конкретную четверть.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 38 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, 12,7 подбора и 7,7 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,4, трёхочковых — 39,5. «Кингз» занимают пятое место на Западе (23-15).