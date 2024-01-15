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Домантас Сабонис повторил рекорд для центровых в НБА

Домантас Сабонис повторил рекорд для центровых в НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 64:61 в пользу «Сакраменто».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Центровой, один из лидеров «Сакраменто» Домантас Сабонис в первой четверти отдал восемь результативных передач. Как сообщает аккаунт StatMamba в социальных сетях, Сабонис повторил рекорд центровых в НБА по количеству передач за конкретную четверть.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 38 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, 12,7 подбора и 7,7 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,4, трёхочковых — 39,5. «Кингз» занимают пятое место на Западе (23-15).

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Перерыв
68 : 66
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Портис, Лопес, Пэйн, Грин, Вашингтон Мл., Коннотон, Адетокунбо, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Макги, Монк, Дуарте, Фокс, Везенков, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Лень, Барнс, Лайлз, Toscano
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