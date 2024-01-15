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Дэмьен Лиллард исполнил эффектный победный трёхочковый бросок под сирену

Дэмьен Лиллард исполнил эффектный победный трёхочковый бросок под сирену
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Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором его команда одержала победу со счётом 143:142 в овертайме.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За пять секунд до конца дополнительного времени Лиллард ввёл мяч в игру, а после получил передачу от центрового Брука Лопеса. Как итог, заключительное владение «Милуоки» завершилось точным попаданием Лилларда из-за дуги, которое принесло хозяевам победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

33-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 29 очков (9 из 23 с игры, где 5 из 13 — трёхочковые), восемь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил по итогам «-6».

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
143 : 142
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 27, Бисли - 23, Портис - 22, Лопес - 17, Пэйн - 15, Грин - 5, Коннотон - 5, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Монк - 28, Хаертер - 26, Сабонис - 21, Барнс - 14, Лайлз - 9, Везенков - 4, Мюррэй - 4, Лень - 4, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Toscano
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