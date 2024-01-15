Дэмьен Лиллард исполнил эффектный победный трёхочковый бросок под сирену

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз», в котором его команда одержала победу со счётом 143:142 в овертайме.

За пять секунд до конца дополнительного времени Лиллард ввёл мяч в игру, а после получил передачу от центрового Брука Лопеса. Как итог, заключительное владение «Милуоки» завершилось точным попаданием Лилларда из-за дуги, которое принесло хозяевам победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

33-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 29 очков (9 из 23 с игры, где 5 из 13 — трёхочковые), восемь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил по итогам «-6».