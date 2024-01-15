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Домантас Сабонис стал автором уникального достижения в истории НБА

Домантас Сабонис стал автором уникального достижения в истории НБА
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Центровой, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда проиграла со счётом 142:143 в овертайме.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Сабонис в общей сложности провёл на площадке 45 минут, набрав суммарно 21 очко (9 из 10 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 15 результативных передач, 13 подборов, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+7».

Как сообщает пресс-служба НБА в своих социальных сетях, 27-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, которому за встречу удалось набрать как минимум 20 очков, 15 передач и 10 подборов, реализуя броски с процентом 90 или лучше.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
143 : 142
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 27, Бисли - 23, Портис - 22, Лопес - 17, Пэйн - 15, Грин - 5, Коннотон - 5, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Монк - 28, Хаертер - 26, Сабонис - 21, Барнс - 14, Лайлз - 9, Везенков - 4, Мюррэй - 4, Лень - 4, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Toscano
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