Домантас Сабонис стал автором уникального достижения в истории НБА

Центровой, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда проиграла со счётом 142:143 в овертайме.

Сабонис в общей сложности провёл на площадке 45 минут, набрав суммарно 21 очко (9 из 10 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 15 результативных передач, 13 подборов, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+7».

Как сообщает пресс-служба НБА в своих социальных сетях, 27-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, которому за встречу удалось набрать как минимум 20 очков, 15 передач и 10 подборов, реализуя броски с процентом 90 или лучше.