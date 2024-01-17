Фанаты «Сиксерс» стали выкрикивать непристойности при объявлении стартеров «Наггетс»

Болельщики «Филадельфии Сиксерс» оказали холодный приём игрокам «Денвер Наггетс» перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между двумя командами. В преддверии начала встречи, после объявления имени каждого игрока соперников стартового состава, фанаты «Сиксерс» скандировали «sucks».

Напомним, игра между «Филадельфией» и «Денвером» закончилась победой хозяев площадки со счётом 126:121. Самым результативным игроком матча стал 29-летний центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который в общей сложности провёл на площадке 39 минут, за это время набрав 41 очко (13 из 22 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), совершив 10 результативных передач и сделав семь подборов.