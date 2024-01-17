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Матч НБА «Юта» — «Голден Стэйт» сегодня не состоится из-за госпитализации тренера гостей

Матч НБА «Юта» — «Голден Стэйт» сегодня не состоится из-за госпитализации тренера гостей
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Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Ютой Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз» перенесён на неопределённый срок в связи с госпитализацией ассистента главного тренера команды из Сан-Франциско Деяна Милоевича, сообщает пресс-служба лиги.

Сообщается, что новая дата игры будет объявлена позже.

Матч должен был пройти в ночь с 17 на 18 января мск. Начало игры было запланировано на 5:00 мск.

Ранее стало известно, что Милоевича эксктренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Инцидент произошёл прямо во время командного ужина.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» одержал 18 побед в 40 матчах и располагается на 12-м месте в таблице Западной конференции.

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