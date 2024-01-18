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Леброн сбил с ног Ирвинга, с которым становился чемпионом НБА в 2016 году

Леброн сбил с ног Ирвинга, с которым становился чемпионом НБА в 2016 году
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 55:49 в пользу «Лейкерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Ближе к середине первой четверти лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс нарушил правила на разыгрывающем «Далласа» Кайри Ирвинге, сбив его с ног. После игрового эпизода Леброн помог бывшему партнёру по «Кливленду» подняться с паркета.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джеймс и Ирвинг провели в «Кавальерс» 183 игры, одержав совместно 132 победы при 51 поражении. В 2016 году баскетболисты стали чемпионами НБА в составе клуба из Огайо. Леброн покинул «Кливленд» в 2018 году, а Ирвинг — в 2017-м.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перерыв
55 : 53
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Вандербилт, Дэвис, Мэйс, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд
Даллас Маверикс: Харди, Лайвли, Уильямс, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Уильямс, Ирвинг, Холмс, Карри, Клебер , Джонс, Дончич, Моррис
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