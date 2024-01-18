Леброн сбил с ног Ирвинга, с которым становился чемпионом НБА в 2016 году

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 55:49 в пользу «Лейкерс».

Ближе к середине первой четверти лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс нарушил правила на разыгрывающем «Далласа» Кайри Ирвинге, сбив его с ног. После игрового эпизода Леброн помог бывшему партнёру по «Кливленду» подняться с паркета.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Джеймс и Ирвинг провели в «Кавальерс» 183 игры, одержав совместно 132 победы при 51 поражении. В 2016 году баскетболисты стали чемпионами НБА в составе клуба из Огайо. Леброн покинул «Кливленд» в 2018 году, а Ирвинг — в 2017-м.