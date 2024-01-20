«Бостон» впервые с 5 марта 2023 года проиграл на своей площадке

Сегодня, 20 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 102:100 в пользу «Денвера».

Таким образом, баскетболисты «Бостона» уступают на своей площадке в регулярных чемпионатах впервые с 5 марта минувшего года. «Наггетс» прервали домашнюю серию из 27 побед. Отметим, что в сезоне-2023/2024 у «Селтикс» до сегодняшней встречи было 20 побед на своём паркете.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету 35 очков, восемь подборов и пять результативных передач. Центровой Никола Йокич добавил 34 очка, 12 подборов и девять результативных передач.