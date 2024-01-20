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«Бостон» впервые с 5 марта 2023 года проиграл на своей площадке

«Бостон» впервые с 5 марта 2023 года проиграл на своей площадке
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Сегодня, 20 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 102:100 в пользу «Денвера».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Таким образом, баскетболисты «Бостона» уступают на своей площадке в регулярных чемпионатах впервые с 5 марта минувшего года. «Наггетс» прервали домашнюю серию из 27 побед. Отметим, что в сезоне-2023/2024 у «Селтикс» до сегодняшней встречи было 20 побед на своём паркете.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету 35 очков, восемь подборов и пять результативных передач. Центровой Никола Йокич добавил 34 очка, 12 подборов и девять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Уайт - 24, Тейтум - 22, Порзингис - 21, Браун - 13, Холидэй - 7, Хорфорд - 6, Корнет - 4, Притчард - 3, Бриссетт, Хозер, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 34, Портер - 13, Уотсон - 9, Колдуэлл-Поуп - 5, Джексон - 4, Гордон - 2, Браун, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
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